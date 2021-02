The Voice 2021 - Prêt pour cette nouvelle saison ? Les premières images

Vous nous avez manqué ! Ces derniers mois, nos vies ont été bouleversées. Nos familles éloignées, notre quotiden a beaucoup changé. Mais la musique a toujours guidé nos pas. C'est avec ces mots, que Nikos Alliagas lance la nouvelle saison de The Voice, une saison particulière et intense. Les premières images. Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.