The Voice 2021 - Quentin Malo chante "Couleur café" de Serge Gainsbourg

Quentin Malo chante ce soir, sur le plateau de The Voice, « Couleur café » de Serge Gainsbourg. Quentin Malo découvre la musique à l’âge de 4 ans, en écoutant Christophe Maé. Il apprend alors la guitare puis la batterie et le chant. Bien qu’animé par sa passion pour la musique, le jeune homme devient mécanicien automobile pour gagner sa vie et préfère fonder une famille avant de se laisser la chance d’être artiste. Soutenu par sa femme et son fils, Quentin se sent prêt aujourd’hui à se lancer dans la musique et The Voice est l’occasion rêvée pour commencer. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1