The Voice 2021 – Quentin Malo chante "L’amour à la machine" de Alain Souchon (KO)

La vie a fait de lui un mécanicien. Mais c’est sur scène, avec un micro en main, que Quentin Malo se sent à sa place. Ce soir, notre talent veut prouver à tous et à son coach, qu’il a sa place dans l’aventure avec une chanson d’Alain Souchon : l’amour à la machine. Quentin veut amener son coach vers son univers afro caraïbéen. Bonne ou mauvaise idée ? Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.