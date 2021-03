The Voice 2021 – Quentin Malo VS Luc Laversanne chantent "Né quelque part" de Maxime le Forestier

Dernière battle de la soirée. Elle sera dans l’équipe de Marc Lavoine avec deux talents charismatiques : Quentin Malo et Luc Laversanne. Quentin Malo, le garagiste de 26 ans à la voix entraînante avait séduit les quatre coachs avec un titre de Serge Gainsbourg « Couleur café » à un moment de la compétiton (fin des auditions à l’aveugle) où les places devenaient chères. Luc Laversanne a la musique chevillée au corps. Tromboniste de formation, il avait bouleversé son coach avec sa version « du chant des partisans » de Germaine Sablons. Ensemble, ils interprètent un titre de Maxime Leforestier : « né quelque part ». Quel talent sera sauvé ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.