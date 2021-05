THE VOICE 2021 – Qui est le gagnant de la saison ? (Finale)

Au terme d’une saison incroyable, découvrez qui de Jim Bauer, dans l’équipe de Marc Lavoine, Marghe dans l'équipe de Florent Pagny, Mentissa dans l'équipe de Vianney et Cyprien le protégé d’Amel Bent a été choisi The Voice 2021 par le vote du public ? Extrait de The Voice, la finale, samedi 15 mai 2021. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.