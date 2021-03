The Voice 2021 - Rendez-vous le 27 mars pour les Battles

À partir du samedi 27 mars, place aux Battles « nouvelle génération ». Chaque coach va opposer deux talents de son équipe sur une chanson qu’il aura choisi au préalable. Cette étape est redoutée par les talents puisqu’il faut à tout prix éviter l’élimination. Mais attention, cette saison offre une nouvelle chance pour le talent non retenu de continuer le concours avec le retour du vol de talents ! Grande nouveauté cette année puisque les coachs auront la possibilité de « voler » des talents non… Extrait de "The Voice", du 20 mars 2021. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1