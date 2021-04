The Voice 2021 – Robin chante "Le prince des villes" de Michel Berger (KO)

Chacune de ses prestations surprend car il embarque à chaque fois son auditoire. Mais ce soir, Robin, ce show man instinctif s'est lancé un défi de taille : interpréter un titre de Michel Berger « Le prince des Villes » pour montrer qu'il est un artiste accompli.