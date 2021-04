The Voice 2021 – Silvio Ilardo chante "J’accuse" de Damien Saez (KO)

Dernier talent de Florent Pagny les KO : Silvio Ilardo. Auteur, compositeur interprète, il n’avait jamais posé sa voix sur les mots d’un autre, avant l’aventure The Voice, c’est dire le soin avec lequel il a choisi le titre de ce soir : un titre puissant : « J’accuse » de Damien Saez. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.