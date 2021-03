The Voice 2021 - Sonia chante "Ain’t no moutain high enough" de Marvin Gaye & Tammi Terrell

Sonia interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Marvin Gaye & Tammi Terrell « Ain’t no moutain high enough». C’est grâce au groupe Destiny’s Child que Sonia se découvre une passion pour la musique. Elle aime le côté « girl power », le show qui mêle danse et chant. Depuis toute petite, elle les imite et aujourd’hui elle continue de passer ses journées à chanter, à danser et à composer. La jeune fille sait qu’elle veut en faire son métier et se donne les moyens de le faire. Sonia a bossé pour se sentir prête à monter sur la scène de The Voice. Soutenue par ses parents, la jeune fille veut les rendre fiers et espère qu’Amel Bent se retourne car elle incarne tout ce qu’elle aime. Extrait de "The Voice", tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1