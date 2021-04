The Voice 2021 – Sonia chante "Anyone" de Demi Lovato (KO)

Voici une autre belle artiste dans la team Amel Bent. Sonia a fait danser sa coach lors des battles. Mais ce soir, changement de registre avec un titre moins démonstratif et tout en nuance : « Anyone » de Demi Lovato. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.