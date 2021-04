The Voice 2021 - [SPOILER] - Découvrez le coach qui a volé Anaïd.B ?

Petit flashback. C'était la semaine dernière, lors des toutes dernières secondes de la deuxième soirée des battles, Youssef Zaki et Anaïd. B se retrouvent face à face. A la fin de leur prestation, Vianney décide de continuer l'aventure avec Youssef. Anaïd. B est sur le point de quitter le plateau quand un buzz retentit. Elle est sauvée. Mais par qui ? Découvrez le coach qui a décidé d'offrir une seconde chance à Anaïd.B. Rendez-vous samedi 10 avril 2021. The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouver tousles replays, extraits et bonus sur MYTF1.