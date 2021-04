The Voice 2021 - [SPOILER] - La prestation de Wahil en exclu (Cross Battles)

Premier candidat de cette saison, Wahil est également le talent qui inaugure la première Cross Battle de l'histoire de The Voice. Et pour cette nouvelle étape cruciale, il choisit de reprendre "Life on Mars ?" de David Bowie, pour un résultat renversant ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.