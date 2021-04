The Voice 2021 – Stellia Koumba chante "I will always love you" de Withney Houston (KO)

Pour l’épreuve des KO, le choix des chansons appartient aux talents. Et ce soir, Stellia Koumba a décidé de chanter un titre de Withney Houston : « I will always love you ». Un hommage à un amour perdu. L’émotion devrait être intense. Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.