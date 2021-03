The Voice 2021 - Stellia Koumba chante "La quête" de Jacques Brel

Stellia Koumba interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre de Jacques Brel : « La quête ». Notre talent chante depuis l'âge de 5 ans avec son papa, au Gabon, son pays natal. Alors que son papa est en studio pour enregistrer son 1er album, elle l'accompagne et chante. La jeune fille ne se prédestine pas à en faire son métier, elle veut être avocate pour défendre ceux qui en ont besoin. Seulement quelques années plus tard, Stellia se rend compte que la musique est une arme pour défendre les causes qui lui sont chères. Elle devient alors chanteuse. Pour elle, la musique permet de faire passer des messages et c'est avec un texte très fort de jacques Brel qu'elle se présente ce soir sur la scène des Auditions à l'Aveugle.