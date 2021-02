The Voice 2021 – Tarik chante "Chemin de traverse" de Grand Corps Malade

En savoir plus sur Karine Ferri

Sur la scène de The Voice, Tarik interprète "Chemin de traverse" de Grand Corps Malade. La vie de Tarik est rythmée par ses 2 passions; la journée avec son école de kiné et le soir avec la musique. Il y a un peu plus de 2 ans, le jeune homme commence à écrire ses propres compositions de rap avec des amis. Le fait d’écrire a été un déclic et il ne s’est jamais arrêté depuis. Tarik aborde des sujets d’actualité, très souvent des sujets sensibles comme l’avortement, les inégalités. Pour lui, être aux auditions à l’aveugle, « c’est dingue ! ». Et en choisissant d’interpréter le titre « Chemin de traverse » de Grand Corps Malade, il devient le premier talent à slamer sur la scène de The Voice ! Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.