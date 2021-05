The Voice 2021 – Tarik chante "La Boulette" de Diam’s (Cross Batlles)

Premier slameur de The Voice, c’est ensuite grâce au hip-hop que Tarik a gravi les étapes de l’aventure. Pour lui, arriver aux Cross Battles avec ce genre musical est une fierté. Animé par l’amour des mots et de la performance, l’étudiant en kiné compte bien réitérer l’exploit en s’attaquant à un classique du rap français : « La Boulette » de Diam’s ! Extrait de The Voice, les Cross Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.