The Voice 2021 – Tarik chante "Le déserteur" de Boris Vian (Demi-finale)

Tarik n’aurait jamais dû participer aux grands shows en direct. Mais la chance a tourné pour notre talent. Premier slameur de The Voice, il a décidé d’interpréter un titre complétement différent des titres qu’il a déjà proposé au public. Un titre de Boris Vian : « Le déserteur ». Un titre fort et puissant pour une place en finale ? Extrait de The Voice, la demi-finale, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.