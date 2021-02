En savoir plus sur Karine Ferri

Tarik est un auteur. Il aborde des sujets d’actualité, très souvent des sujets sensibles comme l’avortement, les inégalités. Découvrez un des titres du premier slamer de l'histoire de The Voice ! Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 13 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.