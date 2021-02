The Voice 2021 – The Vivi chante "Suicide social" d’Orelsan

Ce soir, The Vivi tente sa chance ce soir sur la scène de The Voice avec un titre de Orelsan : « Suicide social ». A l’âge de 10 ans, The Vivi emprunte l’ordinateur de ses parents et commence à se filmer et à poster des vidéos de lui jouant au piano. Pendant 2 ans, il continue et cumule des milliers de vue sur internet dans le dos de ses parents. Aujourd’hui, le jeune homme est « rappeur streamer », c’est-à-dire qu’il rappe sur internet par l’intermédiaire de vidéos ou en direct - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replays, extraits et bonus sur MYTF1.