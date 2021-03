The Voice 2021 - Une surprise attend Vianney en family room

Stellia Koumba a interprété ce soir " la quète" de Jacques Brel. Une prestation qui a fait se retourner deux coachs ; Marc Lavoine et Vianney. Mais ce sont les mots de ce dernier et ses petites imperfections qui ont fair chavirer le coeur de notre talent. Vianney décide de raccompagner Stellia en family room... Une grosse suprise l'attend. Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1