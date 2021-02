The Voice 2021 - Vanina chante "Laissez-moi danser" de Dalida

Vanina interprète ce soir un des plus grands titres de Dalida : « Laissez-moi danser ». Passionnée de danse et de chant depuis l’enfance, Vanina quitte sa Corse natale après son baccalauréat pour suivre une formation de danse, malgré la réticence de ses parents. Après avoir chanté comme choriste pour beaucoup d’autres chanteurs, Vanina veut tenter sa chance en solo et être sur le devant de la scène. Pour elle, The Voice est un challenge, elle veut prouver qu’elle peut devenir une vraie chanteuse - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 20 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.