The Voice 2021 - Vianney 1 - 0 Fauteuil - Le coach casse son fauteuil

Ca devait arriver. Emporté par sa fougue, Vianney décide d'accompagner Silvio Ilardo dans la Family Room, pile poil au moment où les fauteuils reprenaient leur place. Résultat : notre coach a bloqué le mécanisme. Il a fallu plusieurs longues minutes aux techniciens pour le réparer.. Ce qui a beaucoup amusé Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny ; "Il a pété le fauteuil". Extrait de "The Voice", du samedi 13 mars 2021 - The Voice, tous les samedis à 21h05 sur TF1. Retrouvez tous les replays, les extraits et les bonus sur MYTF1