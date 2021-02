The Voice 2021 – Wahil chante "Georgia" de Ray Charles

Wahil est un professeur des écoles de 27 ans. Au quotidien il s'occupe d'enfants en situation de handicap. Très vite, le jeune homme a mis en place au sein de son établissement une chorale car pour lui, la musique permet de développer une confiance en soi, un sens de l'écoute et de la rigueur. Il admire énormément ses parents qui ne savent ni lire ni écrire et ce soir, il veut leur rendre hommage. Wahil considère sa voix comme le reflet de son âme et pour le prouver, il va interpréter le titre « Georgia », le standard soul du légendaire Ray Charles. - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021