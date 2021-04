The Voice 2021 – Wahil chante "Parce que" de Charles Aznavour (KO)

Nouveau Talent à se présenter aux KO, Wahil, un timbre de voix élégant et précis et une présence émouvante, ce professeur des écoles a une motivation sans faille. Il a décidé d’interpréter un titre de Charles Aznavour : « Parce Que… », l’idole d’Amel Bent. Un choix risqué ? Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.