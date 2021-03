The Voice 2021 - Yannick Schlesser chante "La boxeuse amoureuse" de Arthur H

Yannick interprète ce soir, sur la scène de The Voice, un titre d'Arthur H « La boxeuse amoureuse ». Yannick a grandi dans une famille de musiciens. Adolescent, il se produisait lors de spectacles semi-amateurs en Belgique. En parallèle de ses études en économie et informatique, le jeune homme chante dans un groupe pop-rock. Aujourd'hui, il voit sa sœur s'affirmer professionnellement en tant que chanteuse-comédienne et il se rend compte que lui aussi, il veut être sur scène. Poussé par sa famille, il se présente sur la scène de The Voice pour savoir s'il a sa place dans la musique.