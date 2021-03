The Voice 2021 - Yannick Schlesser VS Silvio Ilardo chantent "Amsterdam" de Jacques Brel

Nouvelle battle et autre ambiance pour cette batte 100% masculine avec deux talents éclectiques de la Team Pagny : Yannick Schlesser et Silvio Ilardo. Yannick avait bouleversé les coachs avec sa reprise de « La boxeuse amoureuse » d’Arthur H et son message fort : celui des femmes battues. Quant à Silvio Ilardo, l’ancien professionnel de danses latino-américaines. Sa version très personnelle du titre « J’envoie valser » de Zazie, soutenue par un grain de voix singulier avait séduit 3 coachs. Ensemble, Ils ont décidé de reprendre un titre de Jacques Brel : « Amsterdam ». D’après vous, quel talent réussira à sortir son épingle du jeu ? The Voice, les Battles, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.