The Voice 2021 – Youssef Zaki chante "Falling" de Harry Styles (KO)

Sa voix est un message d’amour universel. « C’est le talent le plus perché de mon équipe et c’est ce qui le rend gracieux ». Vianney est fan de son talent. Entier, Youssef Zaki chante avec son cœur et ses tripes. Sans jamais faire semblant, sans jamais se mentir. Ce soir, il a décidé d''interpréter un titre d'Harry Styles : "Falling". Extrait de The Voice, les KO, tous les samedis à 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus de The Voice sur MYTF1.