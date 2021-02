The Voice 2021 – Youssef Zaki chante "Fix you" de Coldplay

En savoir plus sur Karine Ferri

Youssef Zaki a 26 ans et habite à Bruxelles en Belgique. Depuis deux ans, il chante… Dans la rue. Pour lui, chanter devant des personnes qu’il ne connait pas lui permet de libérer ce qu’il a à l’intérieur. En recevant la chaleur des gens, il prend conscience qu’il veut en faire son métier. Aujourd’hui, Youssef se sent prêt et participe à The Voice pour rendre fière sa famille. Il partage son aventure avec sa meilleure amie Mentissa, un autre talent de la saison. Il sait que son soutien lui donnera de la force. Ce soir, il a décidé de chanter un titre de Coldplay : « Fix you ». - Extrait des auditions à l'aveugle de "The Voice" du 6 février 2021 - The Voice 2021, tous les samedis à partir de 21h05. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus sur MYTF1.