The Voice 2021 – Youssef Zaki VS Anaïd. B chantent « Zina » de Babylone

Pour la dernière battle de la soirée, Vianney a décidé d’affronter Youssef Zaki à Anaïd. B. Souvenez-vous de Zoussef Zaki. Ce bruxellois de 26 ans croit au pouvoir fédérateur de la musique et comptait bien le prouver sur la scène de The Voice. L’ami de Mentissa avait emballé les coachs avec sa version de Colplay : « Fix you » de Coldplay. L’autre talent s’appelle Anaïd. B. Son interprétation de « Je suis une tombe » de Vincent Baguian, un artiste arménien dont la jeune femme est originaire. Ensemble, ils interprètent ce soir un titre de Babylone ; « Zina ». Qui va réussir à tirer son épingle du jeu convaincre Vianney de l’emmener vers les K.O. ?