The Voice 2021 – Zacharie Dolce VS Clara Polaire chantent « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay

Diplôme d'ingénieur en poche, Zacharie s'est mis en tête de devenir un artiste à part entière. Sur la scène de The Voice, il avait enchanté les coachs avec sa reprise du titre de Daniel Lavoie « ils s'aiment ». Face à Zacharie : Clara Polaire. Une comédienne, une chanteuse, une jeune artiste qui refuse de faire un choix et veut mener de front toutes ses passions. Elle avait ému les coachs lors des auditions à l'aveugle avec un titre bouleversant de Régine : « Les bleus ». Liés par l'émotion que ces deux talents dégage, Marc Lavoine, leur coach, a décidé de les confronter sur un titre de Benjamin Biolay, présent au coaching : « Comment est ta peine ».