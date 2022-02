The Voice 2022 - Ambre chante "Voilà" de Barbara Pravi - Auditions à l'aveugle

Ambre aime autant la comédie que le chant. Deux passions qu’elle a combinées en entamant des études de comédie musicale. Chanter est pour elle une source de bonheur… mais aussi une peur : elle a longtemps subi les moqueries sur son physique. Mais aujourd’hui elle est prête à prendre sa revanche : elle est plus sûre d'elle, assume qui elle est et ne veut plus s’excuser d’être là ! Les auditions à l’aveugle sont pour elle une chance d’être jugée uniquement sur sa voix, et prouver que chanter… c’est sa voie ! Ce soir, Ambre interprète "Voilà" de Barbara Pravi. Extrait The Voice du 19 février 2022