The Voice 2022 - Ambriel chante "Tourner la tête" de Amel Bent - Auditions à l'aveugle

Ambriel est une jeune femme au look un poil rebelle : tatouages, piercings… À 18 ans, elle a « plus de tatouages que d’années », et ils font partie de sa personnalité. Elle s’est toujours sentie différentes des autres, et a subi de nombreuses moqueries par le passé… Si elle sait qu’elle ne rentre pas dans les codes de la société, c’est aujourd’hui devenu sa force. Sur scène, cette étudiante en musicologie peut libérer ses failles, tout lâcher et ouvrir son coeur. En participant à The Voice, Ambriel se met à nu et se lance un défi de taille : faire ressentir des émotions à Amel Bent sur sa propre chanson « Tourner la tête ». EXTRAIT The Voice du 26 mars 2022.