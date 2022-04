The Voice 2022 - Apie chante "PADAM PADAM" de Edith Piaf (Cross Battles)

Pour cette nouvelle Cross Battle de la soirée, Marc Lavoine décide de présenter Apie sur un titre de Edith Piaf : "Padam Padam". Face à elle, Florent Pagny demande à Lou Dassi, une des benjamines de la saison de se jeter dans l'arène avec un titre de INXS : "Never tear us apart". Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?