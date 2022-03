The Voice 2022 - Apie chante "Tirer un trait" de SCH / La Zarra - Auditions à l'aveugle

Apie interprète ce soir un titre de La Zarra : "Tirer un trait". Apie est étudiante en école de commerce à Paris. Business woman dans l’âme, elle a mis la musique de côté pendant plusieurs années pour se consacrer à ses études et ses projets professionnels. À présent, elle souhaite investir sur elle-même en tant qu’artiste. En se présentant aux auditions à l’aveugle, elle veut impressionner et rendre fière sa mère qui ignore tout de sa participation à The Voice. C’est une surprise qu’Apie va lui révéler quelques instants avant de monter sur scène…