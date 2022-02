The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 12 février 2022 - Partie 1

Êtes-vous prêts à être le témoin de la première émission inédite de « The Voice 2022 » ? Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine sont de retour dans les célèbres fauteuils rouges pour découvrir de tous nouveaux talents avec des parcours hors du commun. Mais attention ! Cette année, Nolwenn Leroy, une coach surprise, fait son entrée dans l'émission pour repêcher certains talents à l'issue des auditions à l'aveugle. Dès ce soir, elle redistribuera les cartes du jeu en permettant à des talents d'accéder aux Battles. Vous allez découvrir ce soir, Thomas sur le titre "The sound of silence" de Simon & Garfunkel, Ambre chantera "Voilà" de Barbara Pravi, Vike sur le titre "I love you" de Billie Eilish, Loris qui interprètera "Lonely" de Justin Bieber et Marina Battista sur le titre "Hurt" de Christina Aguilera. Accrochez-vous, sensations fortes en perspectives !