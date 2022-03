The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 12 mars 2022 - Partie 1

Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de «THE VOICE» qui ne ressemblera à aucune autre ? Au programme, cette semaine : la famille. Car The Voice est une grande famille. Une famille d'artistes. Une famille de techniciens. Une famille de coachs composée d'Amel Bent, Florent Pagny, Vianney, Marc Lavoine et Nolwenn Leroy. Pour les talents, en particulier, la famille est essentielle. Famille sans qui ils ne seraient peut-être pas arrivé jusqu'ici. En montant sur le plateau, chaque talent amène avec lui, une part de son histoire. Découvrez l'histoire de ce papa et son fils venus se présenter individuellement. L'histoire de ces frères jumeaux venus défendre leur tribute ou encore celle de ce frère et de cette sœur.