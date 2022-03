The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 12 mars 2022 - Partie 2

Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de «THE VOICE» qui ne ressemblera à aucune autre ? Au programme, cette semaine : la famille. Car The Voice est une grande famille. Une famille d'artistes, de techniciens de coachs. Mais pas que. Découvrez les nouveaux talents sélectionnés par les coachs cette semaine. Doryan Ben, le tatoueur, Jessy, qui veut prouver à son entourage qu'elle vaut quelque chose. Fabien et Ugo Cicoletta, le père et le fils. Lleeroy, l'infirmier. Nicolas le coucher venu du sud de la France.