The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 19 février 2022 - Late Show 2

Place au débrief ! Chaque semaine nos quatre coachs accompagnés de Nikos Aliagas reviennent sur les prestations des talents du prime dans un Late Show à l'américaine. Retour sur leurs choix, leurs coups de cœur ou parfois coups de gueule. Les moments drôles ou émouvants comme cette chanson de Daniel en hommage à sa femme disparue. Ce soir, 9 nouveaux talents ont été sélectionnés, Thomas, Ambre et Marina Batista dans l'équipe de Florent Pagny. Vike et Olly Corpe dans l'équipe d'Amel Bent. Ofé, Clément et Madéline chez Marc Lavoine et pour finir Maseko dans l'équipe de Vianey. Au programme également, des infos utiles… ou inutiles sur les coachs et les talents, et enfin des invités qui viendront chanter sur la scène de « The Voice ».