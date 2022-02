The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 19 février 2022 - Partie 1

Êtes-vous prêts pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle ? Nos cinq coachs sont dans les starting blocks avec ce soir, un coach à battre : Florent Pagny. La semaine dernière, il a raflé la majorité des talents. Cette semaine, Amel est prête à en découdre. Quitte à bloquer au maximum son ami. Vous allez découvrir ce soir, Thomas sur le titre "The sound of silence" de Simon & Garfunkel, Ambre chantera "Voilà" de Barbara Pravi, Vike sur le titre "I love you" de Billie Eilish, Loris qui interprètera "Lonely" de Justin Bieber et Marina Battista viendra chercher sa revanche sur le titre "Hurt" de Christina Aguilera. Accrochez-vous, sensations fortes en perspectives !