The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 19 février 2022 - Partie 2

Pour cette deuxième soirée des auditions à l'aveugle, vous allez découvrir des talents et des histoires incroyables. Ofé, tout d'abord. Ce talent atypique de 21 ans vous touchera certainement autant que son coach Marc Lavoine avec "La Ballade de Jim" de Alain Souchon, Tom Lowe sur la chanson "Don't let the sun go down on me" de Elton John et Clément sur le titre "Break on throught" de The Doors. Il y aura aussi Daniel Defilipi avec "Le premier pas" de Claude Michel Schönberg. Ne passez pas à côté du titre qu'il a écrit en hommage à sa femme disparue. Olly Corpe sur "Dancing on my own" de Robyn, Madeleine sur le titre "La lavande" de Pomme, Aïlack sur "Janinës çi paë sytë" un chant albanais et Maseko sur la chanson "I put a spell on you" de Screamin' Jay Hawkins. Prêt pour de nouvelles découvertes ?