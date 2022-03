The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 19 mars 2022 - Partie 1

Les castings de The Voice, c'est Bruno Berberes qui en parle le mieux, le Monsieur Casting de l'émission depuis le début de l'aventure. "les auditions à l'aveugle, c'est le casting le plus angoissant pour les talents. C'est un moment unique dans leur carrière. 30 secondes pour traverser le plateau et arriver devant le micro qui peuvent changer le cours d'une vie. Le casting de The Voice est un véritable parcours du combattant. Chaque année, Bruno Berberes et son équipe écoutent près de 10.000 voix. Certains talents ont déjà passé le casting les saisons précédentes. C'est le cas dans cette sixième et avant-dernière audition à l'aveugle. Découvrez des talents qui ont tenté l'aventure plusieurs fois sans jamais voir un fauteuil se retourner.