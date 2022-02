The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 26 février 2022 - Late Show

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle du samedi 26 février 2022, Nikos Aliagas et les quatre coachs débrieferont le prime time, dans ce Late Show à l'américaine. Retour sur les nouveaux talents choisis durant cette soirée. Marie, mais encore Henry, Léo, Mister Mat, Léa, Charles Maggy, Jérôme et les autres. Au programme également, des infos utiles… ou inutiles sur les coachs et les talents, et enfin des invités qui viendront chanter sur la scène de « The Voice » comme Marghé, Anne Sila, Olympe…