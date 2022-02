The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 26 février 2022 - Partie 2

On continue cette nouvelle soirée des auditions à l'aveugle du samedi 26 février 2022 avec de nouveaux talents. Après une année dans l’immobilier, Henry quitte tout pour la musique car Il se rend compte qu’il a essayé de vivre dans une norme qui ne lui correspond pas. Suite au décès de son petit frère Gabriel, il a un déclic. Maggy a foulé pour la première fois la scène de The Voice il y a deux ans. Malheureusement, aucun coach ne s’était retourné. Depuis, elle a beaucoup travaillé et se sent prête à se confronter de nouveau aux 4 fauteuils. Charles Kaylan est originaire de Côte d’Ivoire, il chante depuis son enfance. Il vit aujourd’hui de la musique en participant à des évènements privés. En participant à The Voice, il réalise un rêve d’enfant en chantant un titre de Lewis Capaldi : 'Bruises".