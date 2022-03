The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 26 mars 2022 - La Suite

Pour cette saison 2022, Nikos Aliagas et les quatre coachs débrieferont le prime time dans un Late Show à l'américaine.Sur le nouveau plateau, Nikos mènera les discussions, voire «les débats», avec les coachs dans une proximité et une franchise inédite. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur nos coachs avec des images insolites et autres « doss » que Nikos dévoilera en plateau. Bref, une véritable cour de récré pour nos coachs.Les Talents visionneront également leurs prestations pour la première fois, et ils les commenteront tout spécialement pour le Late Show. Au programme également, des infos utiles… ou inutiles sur les coachs et les talents, et enfin des invités qui viendront chanter sur la scène de «The Voice» comme Marghé, Anne Sila, Olympe…