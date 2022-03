The Voice 2022 - Auditions à l'aveugle du 5 mars 2022 - Partie 1

Êtes-vous prêts à être le témoin d’une saison de «THE VOICE» qui ne ressemblera à aucune autre ? Pour cette quatrième soirée des Auditions à l'aveugle, place aux histoires. Car dans The Voice, au delà des chansons et des voix incroyables que l'on vous fait découvrir, il y a un fil conducteur : L'histoire. L'histoire que les talents viennent raconter sur le plateau, chaque semaine, face à vous et face aux coachs : Florent Pagny, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine et la nouvelle venue : Nolwenn Leroy. Ce soir, vous allez découvrir des talents singuliers, étonnants voire flamboyants. Et vous allez autant les aimer pour leur interprétation que la charge émotionnelle. Replay de The Voice du samedi 5 mars 2022.