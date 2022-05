En savoir plus sur Vianney

Dernière Cross-battle de la soirée et de la saison entre Axel et Mary Milton. Axel, de la Team Vianney va interpréter un titre de Duncan Laurence : "Arcade". Quant à Mary Milton, elle va interpréter un titre de Whitney Houston : "The Greatest love of all". Qui de ces deux talents remportera le vote du public ?