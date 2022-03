The Voice 2022 - Axel chante "Tout l'univers" de Gjon's Tears

En savoir plus sur Gjon's Tears

À 39 ans, Axel est un pur produit belge. Il vit et travaille dans la ville qui l’a vu grandir. Et si cet employé administratif est une star dans sa commune, c’est parce que tout le monde sait qu’il chante, mais surtout pour sa participation à l’Eurovision 2014. Ce passionné de chant et de l’Eurovision a en effet représenté la Belgique. Mais une fois le concours terminé, il retourne à sa vie normale…Face aux coachs, Axel souhaite conquérir le coeur des Français en interprétant un titre de Gjon's Tears : "Tout l'univers" - Extrait de The Voice du 5 mars 2022