The Voice 2022 - Axel VS Nyr sur un titre de Bruno Mars - Locked Out Of Heaven (Battles)

C'est à Vianney de nous offrir le premier duel de la soirée. Un duel explosif qui oppose le benjamin de son équipe Axel face à Nyr, le doyen. Ils vont se rencontrer sur un titre de Bruno Mars : Locked out Of Heaven. On retrouve face à face l'expérience Nyr, un talent qui a fait de la scène et dont le chant est le métier. Axel quant à lui, est au tout début de son histoire. Il a peu d'expérience mais plus de facilité, plus d'aisance, qu'il faut canaliser. Nyr le reconnait. Axel possède cette petite étincelle qu'il avait à ses début. Mais Nyr n'a pas dit son dernier mots. Les braises de la passion sont toujours là. Qui de l'expérimenté Nyr ou de la fougue d'Axel remportera cette première Battle ? Réponse - Extrait The Voice, les Battles du 2 avril 2022.