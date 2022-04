The Voice 2022 - Battles du 16 avril 2022 - Partie 1

Dernière soirée des battles ce soir, découvrez les derniers talents sélectionnés pour la prochaine étape : les Cross Battles. Pour cette dernière soirée, les coachs ont encore la possibilité de voler des talents. Ce qui signifie que les talents déjà volés lors des précédentes soirées sont encore et toujours sur la sellette : Charles dans la Team Pagny, Natalie dans la team Amel, Emilie dans la Team Vianney et Léa dans la Team Lavoine. Après les auditions à l’aveugle, place aux BATTLES avec les talents des équipes de Florent Pagny, Amel Bent, Vianney et Marc Lavoine mais aussi les quatre talents sauvés par notre coach surprise, Nolwenn Leroy ! Chaque coach oppose des talents de son équipe sur une chanson qu’il aura choisi au préalable. À la fin de chaque Battle, le coach aura un choix décisif à faire en sélectionnant un talent vainqueur, qui sera qualifié pour la redoutable étape des CROSS BATTLES.