The Voice 2022 - Caroline chante "Listen" de Beyoncé (Super Cross Battles)

Celui qui saura dire qui va gagner cette battle est un devin. Face à Sonia qui vient de sortir une performance de dingue, Caroline Costa est obligée d’aller chercher au plus profond de son être pour sortir LA prestation de sa vie. Ce soir, notre talent a choisi un titre de Beyoncé : « Listen ». Et vous allez voir, le niveau est haut, très haut. Extrait de The Voice (Super Cross Battles) du 7 mai 2022